Калуга, 19 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Спортсменки из Калужской области 24 августа в Токио выйдут на старты XVI Параолимпийских игры в составе сборной России, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве спорта.

Фото министерство спорта Калужской области Состав калужских параолимпийцев

Среди калужских параолимпийцев: Анастасия Мазур — заслуженный мастер спорта, многократный победитель чемпионатов России и Европы по голболу — спортивной игре, в которой команда из трёх человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Анастасия также победитель чемпионатов России и Европы по торболу — игре для слепых и слабовидящих, являющейся эволюцией голбола; Евгения Семина — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России и мира по голболу, многократный призер, чемпионатов Европы, многократный призер чемпионатов России по торболу; Анастасия Чудина — мастер спорта международного класса по голболу, чемпионка России и мира по голболу, многократный призер, чемпионатов Европы, многократный призер чемпионатов России по торболу и Юлия Храпкова — мастер спорта, многократный победитель чемпионатов России по голболу, чемпиона России по торболу.

В составе калужской делегации — заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, старший тренер сборной России по голболу, торболу Илькам Набиев, медицинская сестра по массажу сборной команды России по спорту слепых Лилия Овсянникова. Групповые игры сборной состоятся 25, 27, 29 и 31 августа. 3 сентября — финал.

Министр спорта Калужской области Олег Сердюков пожелал спортсменкам-землячкам удачи и побед.

«Мы будем переживать за них, болеть и держать калужан в курсе результатов всех игр, так же как это было на прошедших Олимпийских играх. На информационных ресурсах регионального министерства спорта такая информация появлялась быстро и оперативно», — отметил Олег Сердюков.