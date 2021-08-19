Омск, 19 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 391 случай заражения коронавирусом, в том числе 306 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в минздраве региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинские маски

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За всё время в Омской области выявили 68 607 носителей коронавируса. За сутки выздоровели 299 омичей. Общее число выздоровевших в регионе — 49 776 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Омской области выявили 387 носителей коронавируса, выздоровел 301 человек.