Москва, 19 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Из-за глобального потепления климата человечество может столкнуться с новыми пандемиями. Об этом 19 августа заявил гендиректор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков в эфире телеканала «Россия 24».

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США Бактериологическое оружие

По его словам, повышение температур приведет к таянию вечной мерзлоты, где могут быть спрятаны вирусы, с которыми человечество еще никогда не сталкивалось.

«У нас происходит глобальное потепление и таяние ледников. И понятное дело, что там могут быть разные инфекции, с которыми человечество еще не сталкивалось. Есть потенциальные угрозы, надо с ними работать. Надо обобщенные программы разрабатывать, но не надо рассчитывать, что эти программы полностью нивелируют угрозу вирусов», — сказал Крючков.