Брянск, 19 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Директором департамента здравоохранения Брянской области назначен Сергей Галаганов. Информация об этом появилась на сайте правительства региона, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM.

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Хирург Сергей Галаганов до назначения на должность руководил ковид-госпиталем, созданным на базе областной больницы. Прежний глава депздрава, Андрей Бардуков, в апреле 2021 года был назначен врио заместителя губернатора Брянской области. Обязанности главы департамента исполнял Виталий Мосин.

После назначения Сергея Галаганова, Виталий Мосин стал первым заместителем директора депздрава.