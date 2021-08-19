Улан-Удэ, 19 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ ведётся откачка грунтовых вод, вышедших на поверхность на Левом берегу реки Селенга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в работах задействованы три помпы и четыре человека.

Администрация города Улан-Удэ Паводок в Улан-Удэ

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Как отмечается, откачка проводится для мониторинга подъема грунтовых вод и проезда автомобилей. По словам старшего группы Сергея Вашкевича, в настоящее время жильцы 3−4 домов не могут проехать к своим участкам.

Между тем, за минувшие сутки уровень Селенги вновь начал подниматься после некоторого снижения. В настоящее время вода достигла отметки 204 см, до выхода на пойму осталось 26 см.

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