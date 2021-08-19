Анапа, Краснодарский край, 19 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Движение по федеральной трассе «Новороссийск-Керчь» ограничено на участке в Анапе Краснодарского края из-за подтопления прилегающей территории, сообщили 19 августа в региональном оперативном штабе.

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«В поселке Виноградном за полчаса выпала месячная норма осадков. На месте в районе ул. Таманской работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта осуществляется в объезд п. Виноградный», — уточнили в оперштабе.

Кроме того, сильные дожди размыли дорожное полотно в переулке Светлом в пос. Уташ.

На месте работают спасатели и дорожники, ведется работа по устранению последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края на период с 18 по 21 августа действует штормовое предупреждение из-за дождей.