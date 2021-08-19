Астрахань, 19 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Техническая проблема или ошибка пилотирования рассматриваются в качестве причин крушения МиГ-29 в Астраханской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

(сс) Tim Felce (Airwolfhound) МиГ-29

По его словам, метеоусловия, скорее всего, не могут быть причиной крушения МиГ-29, поскольку погода в месте аварии была безветренной, небо ясным

По его словам, крушение могло произойти во время учений сил ПВО, а истребитель, скорее всего, имитировал условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Московской области потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В.

Предварительной причиной катастрофы опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье признан помпаж двигателя, его разрушение и последовавшее за этим возгорание.