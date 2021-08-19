Москва, 19 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Актёр Сергей Безруков прокомментировал своё недавнее заявление, после которого его обвинили в «травле» телеведущей Ольги Бузовой. Об этом 19 августа пишет издание StarHit.

Kremlin.ru Сергей Безруков

По словам артиста, его слова неправильно поняли — в своём заявлении он говорил не о Бузовой. «Мои претензии были даже не к исполнительнице, я не упоминал ее фамилии. А к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть», — объяснил Безруков.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сергей Безруков высказался относительно современного театра: «Хорошо, что Константин Сергеевич Станиславский до этого не дожил». Ольга Бузова, сыгравшая в постановке МХАТа, восприняла эти слова на свой счёт, заявив, что на неё «организовали настоящую травлю» из-за участия в спектакле.