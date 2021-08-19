Токио, 19 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Компания Subaru представила на японском авторынке обновлённый кроссовер Forester, который оснащён функцией управления жестами. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Subaru Рестайлинговый кроссовер Subaru Forester

Модернизированный Subaru Forester получил новый дизайн внешнего вида. Так, у модели была изменена передняя часть. Изменения коснулись бампера, радиаторной решётки, фар и колесных дисков.

У нового Forester было перенастроено шасси. Гибридные версии модели получили систему быстрого переключения передач e-active shift control. Кроме того, модель стала более безопасной за счет полуавтопилота EyeSight.

Цена обновленной модели составляет от 2 937 000 иен (1 977 150 рублей).

Напомним, в России актуальная версия Subaru Forester стоит 2 529 000 рублей. Данная версия оснащается атмосферным мотором мощностью 150 л. с., который идёт в паре с вариатором и системой полного привода.

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