Саратов, 19 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В селе Синенькие Саратовского района из-за неосторожного обращения с огнем загорелся лес. Сообщение о пожаре поступило накануне в 14:30 (местное время), сообщает 19 августа пресс-служба минприродных ресурсов и экологии Саратовской области.

Лесной пожар

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Пожарные расчеты прибыли к месту возгорания через 10 минут после оповещения. Горела трава на площади 0,5 гектара. Осложняла тушение низового пожара сухая, жаркая и ветреная погода. Полностью ликвидировать пожар удалось в 19:00. Общая площадь охваченная огнем составила 4,9 га.

По словам начальника отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Максима Шепталова, угроза пожара населенных пунктов отсутствовала. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем. Лица, по чьей вине произошел пожар, устанавливаются.

В ликвидации возгорания участовали 11 человек и две единицы техники Саратовского лесхоза. Также дополнительно привлекались пять единиц техники и 14 человек из числа сотрудников МЧС и Красноармейского лесхоза.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области до конца недели ожидается аномально-жаркая погода с превышением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 9 и более градусов.

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