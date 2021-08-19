Ярославль, 19 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. 18 августа эксперты и представители общественных организаций обсудили предложения депутата Госдумы Андрея Коваленко в стратегию развития Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Круглый стол провёл фонд «Ярославия», который по поручению губернатора Дмитрия Миронова готовит новый вариант стратегии.

Круглый стол фонда «Ярославия»

Андрей Коваленко выдвинул инициативу из 16 пунктов. По его словам, Ярославская область — важнейший для России регион благодаря высокому уровню развития промышленности и богатейшему культурно-историческому наследию. Сейчас области для развития необходима не только финансовая, но и законодательная поддержка федерального центра. С этой целью и разрабатывается стратегия. Как считает депутат, именно такое системное решение может дать региону силы для экономического и социального рывка. Идею поддерживает и экспертное сообщество.

«Сейчас в России особым статусом наделяются отдельные регионы, например, Дальний Восток, Крым. Но и ядровые области не должны оставаться сами по себе, особенно такой регион как Ярославская область, которая по праву считается родиной российской государственности. Есть такое мнение, что невнимание к таким ядровым территориям может обернуться катастрофой», — сказал модератор дискуссии, заведующий кафедрой регионоведения и туризма исторического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова Андрей Данилов.

Как считает Андрей Данилов, обилие памятников истории и культуры должно стать новым драйвером развития экономики. Ведь развитие туризма влечёт за собой создание новых рабочих мест, рост производства товаров и услуг, приток финансовых средств из других регионов. Данилов сообщил, что инициатива депутата может стать частью стратегии развития региона до 2030 года, а затем и перерасти в закон об особом социально-экономическом статусе Ярославской области.

Отдельно эксперты затронули тему реставрации объектов культурного наследия, которых в Ярославской области насчитывается более 5,5 тысячи. Инициатива предполагает в течение 5 лет реставрацию и капитальный ремонт исторических зданий, в том числе программу реконструкции и развития центра Ярославля.

«Строительная отрасль поддерживает инициативу депутата Андрея Коваленко, это мнение не только мое, я общался на эту тему с моими коллегами по строительному комплексу. Теперь важно эту инициативу реализовать. С моей точки зрения все объекты невозможно включить в одну программу, чем больше программ, тем больше возможностей для финансирования», — сказал исполнительный директор НП «Ярославский совет строителей» Дмитрий Сухой.

Еще один актуальный вопрос, который обсудили эксперты, касается экологии. В крупных городах остро стоит вопрос выбросов предприятий.

«С водными ресурсами тоже проблема: Волга до того загрязнена, что она не самоочищается, нам в прямом смысле необходима реанимация Волги», — сказала заведующая кафедрой «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического университета Сахиба Калаева.

Всего инициатива Андрея Коваленко включает в себя 16 пунктов. Среди них модернизация системы освещения и содержания улиц городов Ярославской области, налоговые преференции для предприятий туристической отросли, поддержка сельской интеллигенции и ряд других.

Фонд «Ярославия» является модератором по сбору предложений в стратегию развития Ярославской области. На данный момент собрано уже более 4 тысяч предложений от ярославцев.