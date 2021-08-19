Воронеж, 19 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Рост заболеваемости ковидом среди детей отмечен в Воронежской области, об этом 18 августа говорилось на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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По информации и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Галины Ласточкиной, за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом в целом снизился на 2%, однако есть прирост заболеваемости среди детей с 8% до 10%.

Большинство заболевших ковидом в Воронежской области — взрослые в возрасте от 18 до 65 лет. Доля безработных среди пациентов составляет 66%, 16% заболевших приходится на работников торговли, по 7% — на сотрудников сферы сельского хозяйства и здравоохранения.

Всего в Воронежской области зарегистрировано 112 256 случаев ковида, выздоровели 100 431, скончались 4 781 человек.