Саранск, 19 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Мордовия планирует реализовать три проекта с использованием механизмов соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Об этом врио главы республики Артем Здунов рассказал министру экономического развития России Максиму Решетникову.

Пресс-служба Минэкономразвития России Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и врио главы Мордовии Артем Здунов (справа налево)

В частности, планируется реализация проектов строительства завода по переработке сырого молока на 120 рабочих мест с объемом инвестиций 3,7 млрд рублей; тепличного комплекса на 109 рабочих мест с инвестициями на 2,2 млрд рублей; а также производства преформ для оптического волокна на 67 рабочих мест и инвестициями в размере 14 млрд рублей.

Здунов подчеркнул, что использование механизма защиты капиталовложений позволит повысить инвестиционную привлекательность региона для бизнеса, укрепить экономический потенциал республики и увеличить объемы ВРП. А реализация новых проектов позволит создать новые рабочие места с конкурентной заработной платой, что снизит отток населения республики.

В текущем году Мордовия вошла в перечень 11 пилотных регионов страны, где внедряются стандарты инвестиционной декларации. К 2024 году механизм должен заработать во всех регионах РФ, в первую очередь там, где темп привлечения инвестиций находится на низком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, о перспективах реализации инвестиционных проектов Здунов также сообщил президенту России Владимиру Путину в рамках рабочей встречи по видеоконференцсвязи.

Глава государства перечислил положительные моменты, которые есть в Мордовии — низкий уровень аварийного жилья, небольшое количество работающих в две смены школ, большее, чем в среднем по стране, число врачей на 100 тыс. населения, а также сниженный по сравнению с общероссийским уровень безработицы. Также он заверил, что все предложения врио главы Мордовии будут рассмотрены.

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