Москва, 19 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Рост мировой торговли товарами, зафиксированный Всемирной торговой организацией, может обернуться повторением ситуации дефицита контейнеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявила старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала данные ВТО о динамичном росте мировой торговли.

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«Рост торговли товарами, связанными с транспортировкой грузов, предваряет повышение спроса на топливо. В связи с этим ожидается повышение физического объёма российского экспорта нефти и нефтепродуктов, что означает также рост поступлений в бюджет за счёт вывозных таможенных пошлин, — сказал Прикладова. — Кроме того, на фоне значения индекса продукции автомобилестроения выше среднего ожидается сокращение дефицита новых автомобилей на российском рынке, что будет сопровождаться повышением импорта автомобилей и комплектующих для их производства, что также приведёт к росту поступлений в бюджет».

Что касается возможных проблем, связанных с ростом мировой торговли товарами, то, как пояснила эксперт, возможно повторение ситуации дефицита контейнеров на фоне увеличения мирового спроса на продукцию.

«Это подстегнёт рост цен на транспортировку, — сказала Прикладова. — Хотя импортёры будут стараться перенести часть таких расходов на внутренние затраты, чтобы не включать их в таможенную стоимость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, участникам мировой торговли предстоит решить две важные задачи.