Москва, 19 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Человечество и в будущем не сможет справиться с пандемиями, не закрывая границы стран. Такое мнение 19 августа высказал гендиректор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, это ограничения является наиболее эффективной мерой борьбы с распространением пандемии, особенно на начальной стадии распространения инфекции.

«Разработка экспресс-тестов — это более сложная задача, чем создание лабораторных тест — систем. Поэтому в начале пандемии без закрытия границ не справится. Пока ничего лучшего, чем временное закрытие границ или регионов человечество не придумало», — сказал Крючков.