Токио, 19 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Казума Кирю, главный герой серии игр Yakuza, станет гостевым персонажем в Super Monkey Ball Banana Mania. Об этом сообщалось на странице студии RGG Studio в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

https://twitter.com/RGGStudio/status/1427978594387697664

Все обладатели игры получат доступ к новому персонажу бесплатно. Релиз Monkey Ball Banana Mania должен состояться 5 октября 2021 года.

Напомним, что Super Monkey Ball — это серия японских игр, объединяющих в себе элементы платформера и головоломки. Релиз первой части состоялся ещё в 2000 году.