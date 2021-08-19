Стокгольм, 19 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Ежегодный оборот мировой торговли наркотиками составляет триллионы долларов. Все больше и больше наркотика растительного происхождения изымается на границах Швеции, но его путь в страну изменился. Контрабандисты теперь напрямую везут наркотическое вещество в шведские порты — и, по данным полиции Швеции, территория страны, таким образом, все чаще связана с основными игроками в мировой торговле наркотиками. Об этом 19 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Нам доподлинно известно, что в Швеции есть представители мексиканских наркокартелей», — заявил в интервью SVT представителей полиции Швеции Леннарт Карлссон, отвечающий за борьбу с торговцами смертью.

Журналисты SVT не ограничились разговором со шведским правоохранителем и решили взять интервью у наркоторговца из печально известного мексиканского картеля Синалоа.

«Единственное, что нас может остановить, — это тюрьма или смерть. Мы всегда будем искать пути продвижения [наркотиков]. Сейчас мы сосредоточены на поставках нашим клиентам в разных частях мира, например, в Европе. Мы хотим, чтобы больше клиентов покупали большее количество нашего товара», — без тени стеснения рассказал наркоторговец.