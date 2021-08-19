Ярославль, 19 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Первым заместителем директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, который возглавит в ДГХ управление дорожного хозяйства, назначен Дмитрий Сергеев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Дмитрий Сергеев

Назначение состоялось 10 августа. Как подтвердил ИА REGNUM сам Дмитрий Сергеев пока он будет отвечать в департаменте за дорожное направление. Как сообщало ИА REGNUM ранее занимавший данную должность Владимир Бобков покинул свой пост 2 апреля 2021 года.

Дмитрий Сергеев ранее работал первый заместителем главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля. Кто стал сменщиком Сергеева в районной администрации, пока неизвестно.