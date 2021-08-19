Канберра, 19 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 19 августа, глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что что массовая вакцинация, а не подход «стального кольца» являются целевым показателем для Канберры и других штатов и территорий, когда власти принимают решение о снятии локдауна. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Барр отметил, что данные из-за других стран доказали, что массовые вакцинации, а не исключительно жесткие ограничения, дают возможность снять локдаун. Глава столичного правительства пообещал, что Канберра планирует значительное увеличение числа вакцинаций в ближайшие месяцы, что в свое время поставит на повестку дня обсуждение по отмене карантина.

В Австралийской столичной территории за последние 24 часа зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса, в результате чего число активных случаев в Канберре достигло 83. По словам Барра, одиннадцать из новых случаев связаны с предыдущими цепочками заражения, а еще пять находятся в стадии расследования.