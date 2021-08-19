Москва, 19 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Балерина Анастасия Волочкова представила альбом под названием «Вселенная». Об этом пишет издание StarHit.

Геннадий Калашников Анастасия Волочкова

Как отмечает издание, на презентации альбома балерина призналась, что стесняется петь. «Я не Оля Бузова и не лезу на большие площадки… Да и пою, если честно, так себе. Но вообще я человек по жизни очень смелый, не боюсь пробовать новое… Прошу не относиться к этому серьезно», — говорит Волочкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2021 года Анастасия Волочкова уже поделилась альбомом «Вселенная» со своими подписчиками. Пользователи Сети неоднозначно встретили пластинку балерины.