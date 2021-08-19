Кызыл, 19 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Участникам программы «Социальный уголь» в Туве начнут отгружать топливо на этой неделе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в этом году в программе участвуют более 3,2 тыс. многодетных семей, что больше, чем в 2020 году 150 семей.

Министерство труда и социальной политики Тувы Программа «Социальный уголь» в Туве

Кроме того, 175 семей получат древесину. Всего будет отгружено чуть больше трёх тонн каменного угля и 840 кубометров древесины. Каждый участник программы должен получить 2145 кг угля или 4,8 кубометров дров.

«Организацией доставки и отгрузки угля и древесины по адресам проживания получателей занимаются управления труда и социальной помощи в районных администрациях», — отметили в правительстве.

Добавим, что программа стартовала с 2016 года для семей с пятью и более детьми. С 2020 года «социальный уголь» могут получать малоимущие семьи с четырьмя детьми.

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