Москва, 19 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» сможет дополнительно до конца 2021 года поставить в ЕС объём газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск «Северного потока — 2» не будет задержан. Об этом сообщила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Запасы газа в европейских ПХГ на сегодняшний день находятся на многолетних минимумах. Так, по данным Gas Infrastructure Europe на 16 августа, основные хранилища «Газпрома» заполнены на рекордно низкие 18%.

«Газпром» ждёт начала эксплуатации «СП-2», который позволит компании увеличить поставки на европейский рынок, уточнила она.

«Его запуск в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка четырех-пяти миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с активным объемом ПХГ в Редене (Германия)», — цитирует её РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

Ранее в статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину.

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