Канберра, 19 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. 19 августа Австралия прошла еще одну знаковую отметку в ходе кампании по иммунизации населения от COVID-19. Об этом у себя в Twitter написал министр здравоохранения страны Грег Хант.

Флаг Австралии

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По данным Ханта, более 50% населения Австралии получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Всего в стране было поставлено свыше 19 миллионов прививок.

За прошедшие сутки в стране был зафиксирован еще один рекорд — за 24 часа было поставлено 309 010 прививок.

Ожидается, что усилия австралийских властей по вакцинации населения от COVID-19 в дальнейшем будут только наращиваться, поскольку с 30 августа на получение прививки смогут записаться все взрослые жители страны.