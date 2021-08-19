Элиста, 19 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе Р-216 в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

08.mchs.gov.ru В ДТП погибли трое детей и двое взрослых

По информации, которой располагает ведомство, авария случилась примерно в 8:40 мск на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. На автодороге столкнулись Nissan Almera под управлением жителя Астраханской области и грузовика «КамАЗ» под управлением жителя Калмыкии. На месте происшествия погибли пять человек.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.