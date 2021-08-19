Сеул, 19 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года среднемесячный доход домохозяйств Южной Кореи составил 4,29 млн вон (~$3,6 тыс.), что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, сокращение показателя в стране наблюдается впервые со второго квартала 2017 года, когда среднемесячный доход домохозяйств сократился на 0,5% в годовом исчислении.

Между тем, реальный доход домохозяйств, напротив, увеличился за счёт заработной платы и доходов от бизнеса. Заработная плата увеличилась на 6,5%, до 2,74 млн вон (~$2,3 тыс.), а доход от ведения бизнеса — на 3,6%, до 806 тыс. вон (~$680).

Среднемесячные потребительские расходы домохозяйств Южной Кореи составили 2,48 млн вон (~$2,1 тыс.), что на 3,8% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года.