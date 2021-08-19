Абакан, 19 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Уникальное захоронение обнаружили в Хакасии археологи Томского государственного университета (ТГУ) и Эрмитажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Археологические раскопки в Хакасии

Участники экспедиции проводили раскопки на грунтовом могильнике Оглахты в Боградском районе Хакасии. Они нашли захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящихся к таштыкской археологической культуре 1700-летней давности.

По словам учёных, это открытие поспособствует более глубокому пониманию древней истории Саяно-Алтая.

Экспедицию по изучению грунтового могильника Оглахты, которая проводится в рамках проекта «Наследие Оглахтинских гор во времени и пространстве», поддержал Фонд президентских грантов.

Археологи расчистили погребение, в котором захоронены женщина и останки ещё одного кремированного человека. Могила уникальна тем, что здесь найдены предметы из дерева, бересты и ткани, что является огромной редкостью.

Как объяснил руководитель экспедиции, завлабораторией «Артефакт» ТГУ Евгений Водясов, большая часть материальной культуры древних цивилизаций истлела до того, как археология стала наукой.

«Наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб, который за всё это время только чуть отсырел», — отметил Водясов.

Теперь учёным предстоит исследовать найденные в могиле предметы, которые могут рассказать много нового о таштыкской культуре.

Хранитель оглахтинской коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Панкова подчеркнула, что в захоронении нашли около десяти предметов из дерева. Это сосуды, бочонок с орнаментом и что-то похожее на корытце, а также уникальный, ранее нигде в древности не встречавшийся предмет, условно названный «шкатулкой». Определить «на глаз», что содержалось в «шкатулке», невозможно. Необходим химический анализ грунта.

Учёные объясняют, что погребальный инвентарь в могиле прекрасно сохранился благодаря установившемуся внутри оптимальному режиму, близкому к условиям холодильника (около 10 °С). Так получилось из-за того, что сруб был обёрнут берестой и погребён под слоем камней и грунта.

Напомним, таштыкская культура — археологическая культура Южной Сибири железного века (I-VII вв. н.э.).