Москва, 19 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В 2021 году пик паводков удалось пройти с меньшим ущербом по сравнению с ситуацией 2013 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

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«С 2013 года были сделаны выводы, был возведен ряд гидротехнических сооружений. В этом году, несмотря на гребень и то, что пик паводка превысил значение 2013 года, мы прошли со сравнительно меньшим ущербом. Тогда у нас четыре тысячи домов было потеряно полностью и их необходимо было восстанавливать, либо покупать, и более четырёх тысяч мы ремонтировали», — сказал Чекунков.

По его словам, на сегодняшний день 290 домов уже ремонтируют, и ещё порядка 400 домов «нужно восстановить либо приобрести для граждан».