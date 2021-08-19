Эксперт рассказал о сложности создания новых вакцин
Москва, 19 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Возможность оперативно создавать новые вакцины для борьбы с пандемиями будет не всегда. Об этом 19 августа заявил гендиректор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков в эфире телеканала «Россия 24».
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Вакцина
По его словам, на сроки создания того или иного препарата влияет категория вируса.
«Что касается разработки вакцин — не надо думать, что за основу можно взять одну аденовирусную платформу и вставлять туда гены новых инфекций. Да, в отношении новых коронавирусных инфекций это возможно. Но это не касается большей части инфекций», — сказал Крючков.