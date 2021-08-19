Вологда, 19 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Вологодской области автомобиль насмерть сбил подростка. ДТП произошло накануне, 18 августа, на автодороге «Вологда-Медвежегорск».

casjustino10 Трасса

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УГИБДД, 19-летний водитель легкового автомобиля, совершая обгон, сбил двигавшегося по обочине 17-летнего велосипедиста. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале девятилетний мальчик погиб под колёсами автомобиля, водитель которого был пьян.