Чита, 19 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. За период с 9 по 16 августа 2021 года в Чите повысились цены на бензин автомобильный. Об этом сообщает забайкальское территориальное управление государственной статистики.

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Так топливо марки АИ-98 стало дороже на 1,6%, АИ-92 — на 0,1%. Цена на бензин автомобильный марки АИ-95 осталась без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период со 2 августа по 9 августа 2021 года бензин автомобильный марки АИ-98 в Чите стал стоить дороже на 1,4%, АИ-95 — на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,1%.

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