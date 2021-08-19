Киев, 19 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский встретятся не 30, а 31 августа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 августа на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что на визит Зеленского в США не повлияла ситуация в Афганистане.

«У нас нет никаких индикаторов того, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединённые Штаты», — заявил украинский министр.

Он рассказал, что визит пройдёт в расширенном формате. Помимо встречи с Байденом, Зеленский посетит штат Калифорния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украине не следует вводить бессмысленные антироссийские санкции, лучше попросить об этом США и другие страны.