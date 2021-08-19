Москва, 19 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Участникам международной торговли товарами предстоит решить две задачи, возникшие во время пандемии — покрыть дефицит и реализовать отложенный спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Рожанская. Так она прокомментировала данные ВТО о том, что международная торговля товарами в 2021 году растет очень динамично.

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«Сегодня статистика говорит о возобновлении экономической активности в мире, однако необходимо помнить, что темпы восстановления по-прежнему во многом зависят от эпидемиологической обстановки, которая неодинакова в разных странах и регионах мира, — сказала Рожанская. — В целом можно сказать, что на повестке решение двух важных задач. Во-первых, покрыть дефицит, а во-вторых, реализовать отложенный спрос, возникший в связи с пандемией. Открываются фабрики, растет спрос на сырье и материалы для производства, открываются границы, возобновляются перевозки. Но как только «проголодавшийся» за время пандемии потребитель насытится, показатели торговли выровняются. Хотя, конечно, новые ограничения (например политика «нулевой терпимости» к COVID-19 в Китае) будут корректировать глобальные производственно-сбытовые цепочки».

В связи с этим, как полагает эксперт, транзитное положение РФ, как и широкие возможности российской транспортной системы, должны положительно сказаться на участии РФ страны в товаропотоках, оказании логистических услуг.

Напомним, как сообщалось ранее, в ВТО положительно оценили темпы восстановления международной торговли товарами.