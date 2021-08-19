Оренбург, 19 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области суд отменил решение местных чиновников о строительстве многоквартирного дома. Здание планировали возвести непозволительно близко к объекту культурного наследия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Строительство

По данным ведомства, мэрия предоставила земельный участок организации для строительства жилого дома. Земля является смежной с земельным участком, на котором располагается объект культурного наследия регионального значения «Братская могила красногвардейцев, погибших в бою на станции Новосергиевка в 1918 году», на который муниципалитет в 2010 году зарегистрировал право собственности. На объект культурного наследия выдано охранное обязательство.

Как выяснилось в ходе проверки, разрешение на строительство пятиэтажки выдано с нарушением требований законодательства. Расстояние от границы постамента до котлована, предназначенного для устройства фундамента дома, составляет всего 40 метров, тогда как должно быть не менее 100 метров.

Прокуратура внесла представление главе города. В результате незаконное разрешение на строительство отменили. Однако строительную организацию такой исход не устроил, и она обратилась в суд. Решение Арбитражного суда Оренбургской области об отказе в удовлетворении требований компании вступило в законную силу.