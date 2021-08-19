Куала-Лумпур, 19 августа 2021, 11:10 — REGNUM Исмаил Сабри Яакоб стал новым кандидатом в премьер-министры Малайзии, сообщает CNN Indonesia.
Король Малайзии встретится с 114 членами парламента, чтобы узнать их мнение по поводу нового кандидата, который занимал пост заместителя премьер-министра страны.
В официальном заявлении государственного дворца подчеркивается, что король имеет право только выдвигать кандидатов на пост премьер-министра. Затем парламент проведет голосование. Новый премьер-министр должен заручиться поддержкой большинства в парламенте.
Как сообщало ИА REGNUM, король Малайзии назначит нового премьер-министра в кратчайшие сроки.
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