Куала-Лумпур, 19 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Исмаил Сабри Яакоб стал новым кандидатом в премьер-министры Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

Eric Teoh Флаг Малайзии

Король Малайзии встретится с 114 членами парламента, чтобы узнать их мнение по поводу нового кандидата, который занимал пост заместителя премьер-министра страны.

В официальном заявлении государственного дворца подчеркивается, что король имеет право только выдвигать кандидатов на пост премьер-министра. Затем парламент проведет голосование. Новый премьер-министр должен заручиться поддержкой большинства в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, король Малайзии назначит нового премьер-министра в кратчайшие сроки.