Тюмень, 19 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Тюмени на Лесобазе нашли расчленённое тело пропавшей 30 июня девочки. Об этом сообщил собственный источник порталу 72.ru.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

С утра на Лесобазе местные жители наблюдали скопление машин полиции и СКР. Тюменцы в социальных сетях сообщали, что якобы ищут пропавшего ребёнка. Информацию подтвердили собственные источники издания.

Тело ребёнка найдено правоохранителями недалеко от АЗС на Домостроителей, 5.

Напомним, девятилетняя девочка пропала более месяца тому назад. Её искали полицейские, спасатели, волонтёры и даже военные. Дело о её пропаже лично взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Тюменский губернатор Александр Моор за информацию о девочке пообещал вознаграждение в 500 тыс. рублей, МВД России — в один миллион рублей.