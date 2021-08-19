Чита, 19 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За период с 9 по 16 августа 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на рис шлифованный составил — 2,6%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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Также в регионе подорожали: консервы мясные для детского питания — 2,3%, масло сливочное, сосиски, сардельки — 2%, капуста белокочанная свежая — 1,5%, крупа гречневая-ядрица — 1%, говядина (кроме бескостного мяса) — 0,7%, колбаса полукопченая и варено-копченая — 0,6%, свинина (кроме бескостного мяса), мясо кур охлажденных и мороженых — 0,5% и некоторое другое продовольствие.

Как сообщало ИА REGNUM, за период со 2 августа по 9 августа 2021 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен произошёл на куры охлажденные и мороженые (2,1%), помидоры свежие (1,8%), сметану, творог жирный (на 1,6%).

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