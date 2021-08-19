Кёльн, Германия, 19 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. На церемонии открытия выставки Gamescom 2021 представят более 30 новых игр. Об этом сообщило издание VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В мероприятии примут участие более 70 разработчиков и издателей. Зрителей также ожидает презентация Awesome Indies, на которой представят около 40 инди-проектов.

Напомним, что церемония открытия Gamescom 2021 состоится 25 августа. Из-за пандемии коронавируса шоу было перенесено в онлайн-формат.