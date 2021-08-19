Ульяновск, 19 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 19 августа, начались мероприятия, посвящённые Дню флага России. Они будут идти четыре дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Флаг России

Праздничные события состоятся во всех муниципальных образованиях с 19 по 22 августа. Откроются они в Ульяновске с акции молодёжных и общественных организаций, которые развернут 50-метровый флаг России.

20 августа в областной столице в рамках проекта «Краски улиц» будет нарисован триколор во дворе на улице Матросова, а мотоклуб «Ночные волки» организует пробег с флагами от торгового центра «Пушкарёвское кольцо» до площади 50-летия Победы.

21 августа в Димитровграде пройдут соревнования по парусному спорту. Их посвятят Дню российского триколора.

22 августа на площади в Ульяновске пройдёт традиционная церемония поднятия государственного флага с участием почётных жителей, а во Владимирском саду состоится акция «мэппинг» в виде проекции триколора на входных воротах парка.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации, который празднуется с 1994 года. 25 декабря 2000 года президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации», в соответствии с которым флаг представляет собой полотнище из трех горизонтальных полос: белого, синего и красного цветов.