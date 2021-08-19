Рязань, 19 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Стратегию развития отрасли культуры Рязанской области до 2030 года представили 18 августа в Рязани. Власти планируют завершить работу по модернизации материально-технической базы всех театрально-зрелищных учреждений, создать не менее трёх виртуальных концертных залов, не менее двух профессиональных муниципальных театров, сообщает пресс-служба правительства региона.

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По словам губернатора Николая Любимова, Рязанская область намерена войти в программу модернизации сельских учреждений культуры и в течение ближайших пяти лет отремонтировать 36 муниципальных домов культуры. К 2030 году в регионе хотят создать как минимум три виртуальных концертных зала, ещё два профессиональных театра, приобрести пять автоклубов для работы на селе, ввести в эксплуатацию не менее 20 объектов культуры и модернизировать все госбиблиотеки. Продолжится оцифровка книжных памятников, появится региональный этнографический центр «Нарядный дом», где будут представлена уникальная коллекция рязанского костюма и мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремёслам.

«Мы рассчитываем на постоянный рост потока гостей региона. Тем более, что мы вошли в федеральный проект «Большое Золотое Кольцо» и восемь муниципальных образований региона получат возможность интеграции в маршрутную сеть национального уровня, что станет стимулом для развития инфраструктуры, позволит создать дополнительные рабочие места», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году региону дополнительно выделили 40 млн рублей на поддержку учреждений культуры, в частности на создание модельных муниципальных библиотек