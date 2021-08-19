Сальск, Ростовская область, 19 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. АО «Международная сахарная корпорация» готовы приступить к строительству первого в Ростовской области сахарного завода. Объект планируется разместить в Сальске. Начать работы предполагается в третьем квартале 2021 года.

Сахарный завод Брандта — акварель начала XIX века

«У инвестора есть разрешение на строительство, а также подтверждение собственного финансирования на 3 млрд рублей (привлечены средства российских и китайских соинвесторов). Сейчас ведутся переговоры с несколькими банками о проектном финансировании», — пишет «Город N» со ссылкой на первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова.

Согласно проекту, мощность предприятия составит 12 тыс. тонн переработанной сахарной свеклы в сутки. Построить завод планируется в течение двух-трёх лет. Стоимость объекта превысит 20 млрд рублей.