Екатеринбург, 19 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Подведомственный мэрии Екатеринбурга «Дом Маклецкого» (филиал Музея истории Екатеринбурга) анонсировал тренинг для журналистов, проводимый на деньги немецкого Фонда имени Генриха Бёлля. Информация размещена на странице «Дома Маклецкого» в соцсети «ВКонтакте».

Ru.boell.org Фонд Генриха Бёлля

По информации филиала, «тренинг-интенсив для молодых журналисток и журналистов» проведёт организация «Пространство политика». «Материальную поддержку «Пространству политика» оказывает Фонд имени Генриха Бёлля и патроны», — указано на сайте структуры.

Фонд имени Генриха Бёлля уже критиковался в комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне за свою деятельность на территории России. Структуре вынесено официальное предупреждение. Отметим, представители фонда выступали против строительства газопровода «Северного потока — 2».

Телеграм-канал «УралLIVE» также обратил внимание, что в «Доме Маклецкого» регулярно собиралась троцкистская организация «РСД» (представительство иностранного «Четвёртого интернационала», преемников Льва Троцкого). Движение является частью российской несистемной оппозиции: его участники регулярно участвовали в акциях, проводимыми сторонниками одного из блогеров.

Доктор филологических наук, доцент факультета журналистики УрФУ Валерий Амиров сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что он с большой настороженностью относится к деятельности зарубежных фондов на территории России. Германия в последнее время проводит политику, недружелюбную по отношению к РФ, напомнил эксперт.

«Эти страны проводят тренинги через какие-то фонды, на какие-то деньги, — как правило, государственные, — собирают журналистов и инструктируют их. Мы вправе предположить, что эти инструктажи проводятся в той концепции, которое отстаивает их государство. Скорее всего, это так и есть», — сказал преподаватель.

Доцент журфака напомнил: так как деятельность фонда не была запрещена на территории России, организаторы могли бы провести тренинг на других площадках, не связанных с муниципальной и государственной властью. Амиров подчеркнул, что приветствует, когда журналисты получают дополнительное образование.

«Государство должно десять раз задуматься: площадка и новые возможности предоставляется стороне, которая бьёт это государство, — добавил эксперт. — Я против того, чтобы такие действия развертывались на российских государственных площадках.

В управлении культуры администрации Екатеринбурга сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что получили информацию о проводимых в «Доме Маклецкого» мероприятиях и готовят ответ.