Челябинск, 19 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Челябинске окончено следствие по уголовному делу против энергетика одной из управляющих компаний. Ему вменяют причинение ребёнку смерти по неосторожности, сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Трагедия произошла вечером 6 июня. 10-летний мальчик прикоснулся к оголённому кабелю, торчащему из земли, и получил смертельную травму.

Следователи считают, что энергетик не выявил вовремя этот кабель и не устранил неисправность. Теперь его дело передано в суд.