Поликлиники на Сахалине получили 11 медицинских автомобилей
Южно-Сахалинск, 19 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Больницы Сахалинской области обеспечивают транспортом в рамках программы по оснащению медучреждений. В регион доставлены 11 автомобилей «УАЗ-Патриот», пять из них — для детской поликлиники Южно-Сахалинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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На автомобилях врачи Сахалина будут ездить к пациентам и доставлять лекарства маломобильным гражданам. Всего ожидается поступление 94 единиц транспорта для сахалинских больниц.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле больницы Приморского края доставили 42 новых санитарных автомобилей ГАЗ «Соболь». Новые «скорые» получили 23 краевых медучреждения.