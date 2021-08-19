Улан-Удэ, 19 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Бурятии с начала сезона от нападения клещей пострадали 2588 человек, в том числе 753 ребёнка. Это на 21% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

«Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населенных пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в г. Улан-Удэ», — отметили в ведомстве.

В результате 23 человека заболели клещевыми инфекциями, из них шесть — вирусным энцефалитом, восемь — клещевым боррелиозом. Ещё у девяти человек выявлен клещевой риккетсиоз.

Для профилактики укусов специалисты по состоянию на 16 августа провели противоклещевую обработку на площади более 2481 га. Привито от энцефалита свыше 70 тыс. человек. По плану планируется вакцинировать 77,2 тыс. человек.