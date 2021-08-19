Обнинск, Калужская область, 19 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области сотрудница предприятия, выполняя работу на станке в цехе шоколадной продукции, получила электротравму. Женщину экстренно госпитализировали. Об этом 19 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по г. Обнинск СУ СК России по Калужской области Дмитрий Казаков.

Cap.ru Линия по производству кондитерской продукции на фабрике «Акконд»

В настоящее время состояние работницы кондитерской фабрики стабилизировалось. Лечение в больнице продолжается.

Следствием будет установлен вред, причиненный здоровью женщины, и дана юридическая оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за безопасные условия труда.