Токио, 19 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Японский геймдизайнер Гоити «Suda51» Суда поделился своими планами на будущее франшизы No More Heroes. Об этом сообщило издание Kotaku.

Скриншот с YouTube No More Heroes 3

«Если бы я сделал No More Heroes 4, это, вероятно, заняло бы около 10 лет — как в реальной жизни, так и в мире игры. История Трэвиса во многом отражает историю Рокки Бальбоа. Таким образом, в No More Heroes 4 Трэвис сразился бы с очень опасным противником с севера, который по сути является своеобразной вариацией Ивана Драго из «Рокки 4», — рассказывает Суда. Однако, по словам геймдизайнера, перед работой над No More Heroes 4 он планирует заняться несколькими новыми проектами.

Добавим, что релиз приключенческого боевика No More Heroes 3 состоится 27 августа 2021 года. Игра станет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.