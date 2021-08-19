Москва, 19 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Блогер Валя Карнавал попросила прощения у фанатов за несостоявшуюся с ними встречу. Она опубликовала серию видео с извинениями в своём Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Валя Карнавал

Валя Карнавал плакала, так как организаторы запретили ей сфотографироваться с поклонниками, которые пришли на съёмки её нового клипа. «На всех своих встречах, на всех своих мероприятиях я фоткаюсь абсолютно с каждым. Многие ребята ехали с других городов, чтобы просто побывать здесь… Мне очень обидно», — говорит она.

Ранее Валя Карнавал пригласила фанатов на съёмки клипа на песню «Глупенькая девочка» в Москве. На призыв блогера пришло больше людей, чем ожидали организаторы.