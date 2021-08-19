Вашингтон, 19 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Министерство обороны США планирует закупить авиационное оборудование для военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом 19 августа сообщает RT со ссылкой на документы ведомства.

Gov.ua ВВС Украины

В запросе на информацию для потенциальных подрядчиков указано, что украинские военные могут получить от американцев одну комплексную радионавигационную систему (доплеровский всенаправленный азимутальный радиомаяк и дальномерный радиомаяк) и три инструментальные системы посадки. Пентагон также может обеспечить необходимые средства передачи данных и инфраструктуру электроснабжения.

Указанное оборудование планирую разместить на двух украинских авиабазах Староконстантинов и Озёрное.

В документе отмечено, что помощь предоставляется в рамках программы поддержки иностранного партнёра правительства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине будут построены базы военно-морского флота (ВМС) страны, при поддержке США и Великобритании.

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