Кызыл, 19 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано ровно 100 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в городах Кызыл и Ак-Довурак, где диагноз подтвердился у 35 и 20 жителей соответственно, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 100 заболевших мужчин — 34, женщин — 66. По возрасту: детей до 17 лет — 13, от 18 до 49 лет — 53, от 50 до 64 лет — 25, старше 65 лет — 9», — отметили в ведомстве.

Таким образом, всего с начала года в регионе выявили 9156 случаев заражения. В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 777 больных, из которых 27 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда превысила 70%.